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سعر Volo Staked SUI (VSUI) المباشر لليوم هو USD 5.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VSUI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Volo Staked SUI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 543.65K - تغيير سعر Volo Staked SUI خلال اليوم هو -3.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Volo Staked SUI (VSUI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Volo Staked SUI مقابل USD هو $ -0.160979042910783 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Volo Staked SUI مقابل USD هو $ +0.0234565000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Volo Staked SUI مقابل USD هو $ +2.2909375000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Volo Staked SUI مقابل USD هو $ +2.6910295821899464 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.160979042910783 -3.12% 30 يوم $ +0.0234565000 +0.47% 60 يوم $ +2.2909375000 +45.82% 90 يوم $ +2.6910295821899464 +116.55%

تحليل سعر Volo Staked SUI (VSUI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Volo Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 24 ساعة مرتفع $ 5.26$ 5.26 $ 5.26 عالية طوال الوقت $ 5.56$ 5.56 $ 5.56 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -3.12% تغير السعر (7 أيام) -7.57%

معلومات سوق Volo Staked SUI (VSUI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: