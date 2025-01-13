سعر Volo Staked SUI (VSUI)
سعر Volo Staked SUI (VSUI) المباشر لليوم هو USD 5.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VSUI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Volo Staked SUI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 543.65K
- تغيير سعر Volo Staked SUI خلال اليوم هو -3.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Volo Staked SUI مقابل USD هو $ -0.160979042910783 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Volo Staked SUI مقابل USD هو $ +0.0234565000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Volo Staked SUI مقابل USD هو $ +2.2909375000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Volo Staked SUI مقابل USD هو $ +2.6910295821899464 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.160979042910783
|-3.12%
|30 يوم
|$ +0.0234565000
|+0.47%
|60 يوم
|$ +2.2909375000
|+45.82%
|90 يوم
|$ +2.6910295821899464
|+116.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Volo Staked SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-3.12%
-7.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Volo is a liquid staking solution that helps you maximize utility and liquidity for SUI by offering voloSUI.
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