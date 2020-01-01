توكنوميكس Volaris Games (VOLS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Volaris Games (VOLS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Volaris Games (VOLS) Volaris Games is an AI agent infrastructure for seamless creation and deployment in gaming and productivity. Offering VolsAI, Fynix serves as an AI agent creator for gaming, while Linkoln acts as a launchpad for knowledge AI agents, powered by the open-source LinkolnOS framework. VolsAI enables games, businesses, and communities to launch and scale AI solutions. Powered by $VOLS, VolsAI reduces technical barriers, driving productivity, engagement, and innovation, with an intuitive ecosystem. الموقع الرسمي: https://volaris.games/ الوثيقة البيضاء: https://docs.volaris.games/wp اشتر VOLS الآن!

توكنوميكس Volaris Games (VOLS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Volaris Games (VOLS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 631.99K $ 631.99K $ 631.99K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 417.09M $ 417.09M $ 417.09M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03185995 $ 0.03185995 $ 0.03185995 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0013966 $ 0.0013966 $ 0.0013966 السعر الحالي: $ 0.00151523 $ 0.00151523 $ 0.00151523 معرفة المزيد عن سعر Volaris Games (VOLS)

توكنوميكس Volaris Games (VOLS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Volaris Games (VOLS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VOLS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VOLS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VOLS، استكشف السعر المباشر لتوكن VOLS!

توقعات سعر VOLS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه VOLS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار VOLS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر VOLS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!