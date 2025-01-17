سعر Volaris Games (VOLS)
سعر Volaris Games (VOLS) المباشر لليوم هو USD 0.00615917. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.45M. يتم تحديث سعر VOLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Volaris Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.04K
- تغيير سعر Volaris Games خلال اليوم هو -1.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 706.00M
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خلال اليوم، كان سعر Volaris Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Volaris Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Volaris Games مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Volaris Games مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Volaris Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.13%
-1.19%
-5.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Volaris Games is the pioneering interchain gaming infrastructure, empowering developers and enhancing player experiences through seamless interchain integration and innovative gameplay mechanics across diverse ecosystems. Volaris Games transforms Web3 gaming with Chain Dimension, its interchain gaming infrastructure that eliminates fragmentation by seamlessly creating, converting, and bridging game tokens across chains. Developers gain tools to expand user bases and accelerate development, while gamers enjoy a unified, seamless cross-chain experience. Volaris unlocks the full potential of Web3 gaming, fostering mass adoption and connecting fragmented communities. $VOLS is the utility token of Volaris Games, powering interchain functions, governance, and rewards. It enables seamless token bridging, platform transactions, and incentivizes developers through grants. Players earn $VOLS for achievements, events, and testing, driving engagement and retention.
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