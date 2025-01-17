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سعر Volaris Games (VOLS) المباشر لليوم هو USD 0.00615917 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.45M . يتم تحديث سعر VOLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Volaris Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.04K - تغيير سعر Volaris Games خلال اليوم هو -1.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 706.00M

أداء سعر Volaris Games (VOLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Volaris Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Volaris Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Volaris Games مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Volaris Games مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Volaris Games (VOLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Volaris Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00601628$ 0.00601628 $ 0.00601628 24 ساعة مرتفع $ 0.00639295$ 0.00639295 $ 0.00639295 عالية طوال الوقت $ 0.03185995$ 0.03185995 $ 0.03185995 تغير السعر (1 ساعة) -1.13% تغير السعر (1يوم) -1.19% تغير السعر (7 أيام) -5.65%

معلومات سوق Volaris Games (VOLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: