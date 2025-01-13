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سعر Volare Network (VOLR) المباشر لليوم هو USD 0.613509 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VOLR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Volare Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.57K - تغيير سعر Volare Network خلال اليوم هو +0.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Volare Network (VOLR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Volare Network مقابل USD هو $ +0.00175568 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Volare Network مقابل USD هو $ +0.0036047948 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Volare Network مقابل USD هو $ +0.0007224068 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Volare Network مقابل USD هو $ +0.0056277756935874 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00175568 +0.29% 30 يوم $ +0.0036047948 +0.59% 60 يوم $ +0.0007224068 +0.12% 90 يوم $ +0.0056277756935874 +0.93%

تحليل سعر Volare Network (VOLR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Volare Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.610761$ 0.610761 $ 0.610761 24 ساعة مرتفع $ 0.615778$ 0.615778 $ 0.615778 عالية طوال الوقت $ 0.649008$ 0.649008 $ 0.649008 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +0.29% تغير السعر (7 أيام) +0.59%

معلومات سوق Volare Network (VOLR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: