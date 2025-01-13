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سعر Voice Street (VST) المباشر لليوم هو USD 0.00227886 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Voice Street الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 867.73 - تغيير سعر Voice Street خلال اليوم هو +0.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Voice Street (VST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Voice Street مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Voice Street مقابل USD هو $ -0.0002728786 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Voice Street مقابل USD هو $ -0.0006061676 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Voice Street مقابل USD هو $ -0.0020743674758061274 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.55% 30 يوم $ -0.0002728786 -11.97% 60 يوم $ -0.0006061676 -26.59% 90 يوم $ -0.0020743674758061274 -47.65%

تحليل سعر Voice Street (VST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Voice Street: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00225703$ 0.00225703 $ 0.00225703 24 ساعة مرتفع $ 0.00228046$ 0.00228046 $ 0.00228046 عالية طوال الوقت $ 0.128006$ 0.128006 $ 0.128006 تغير السعر (1 ساعة) +0.53% تغير السعر (1يوم) +0.55% تغير السعر (7 أيام) -5.58%

معلومات سوق Voice Street (VST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: