سعر Voice Street (VST)
سعر Voice Street (VST) المباشر لليوم هو USD 0.00227886. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Voice Street الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 867.73
- تغيير سعر Voice Street خلال اليوم هو +0.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Voice Street مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Voice Street مقابل USD هو $ -0.0002728786 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Voice Street مقابل USD هو $ -0.0006061676 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Voice Street مقابل USD هو $ -0.0020743674758061274 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.55%
|30 يوم
|$ -0.0002728786
|-11.97%
|60 يوم
|$ -0.0006061676
|-26.59%
|90 يوم
|$ -0.0020743674758061274
|-47.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Voice Street: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+0.55%
-5.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Voice Street is a music-based NFT platform with the goal of building Web3.0 on-chain infrastructure for intellectual properties mainly including Music all rights, Artists related IPs, Music derivatives NFTs, and NFT Gamification. Voice street hopes to solve the problem of a single source of music IP cashing and poor cashing ability through the multiple development of music IP derivative value. Music all rights and ownerships could be fractionalized into NFTs to be staked on Voice Street Platform to earn yields generated by streaming platform in VST buyback and redistributing to the staking pool, attracting users in the Defi space. Music IP and gamification is a great value-added way to bring the traditional fan base of celebrities to get to NFT and essentially VS platform, Live house online concerts, DAO community, tokenized game items, celebrity IP co-branded virtual identities, etc. would be all great way for VS gamification to engage artists and their fan bases creating extra monetization vehicle for artists as well.
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