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سعر Voice of the Gods by Virtuals (ADM) المباشر لليوم هو USD 0.00395719 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ADM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Voice of the Gods by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Voice of the Gods by Virtuals خلال اليوم هو -1.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Voice of the Gods by Virtuals (ADM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Voice of the Gods by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Voice of the Gods by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0057313993 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Voice of the Gods by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Voice of the Gods by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.55% 30 يوم $ +0.0057313993 +144.84% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Voice of the Gods by Virtuals (ADM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Voice of the Gods by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0031686$ 0.0031686 $ 0.0031686 24 ساعة مرتفع $ 0.00521018$ 0.00521018 $ 0.00521018 عالية طوال الوقت $ 0.00726487$ 0.00726487 $ 0.00726487 تغير السعر (1 ساعة) -1.66% تغير السعر (1يوم) -1.55% تغير السعر (7 أيام) -32.29%

معلومات سوق Voice of the Gods by Virtuals (ADM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: