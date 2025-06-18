سعر Voice of the Gods by Virtuals (ADM)
سعر Voice of the Gods by Virtuals (ADM) المباشر لليوم هو USD 0.00395719. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ADM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Voice of the Gods by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Voice of the Gods by Virtuals خلال اليوم هو -1.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Voice of the Gods by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Voice of the Gods by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0057313993 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Voice of the Gods by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Voice of the Gods by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.55%
|30 يوم
|$ +0.0057313993
|+144.84%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Voice of the Gods by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.66%
-1.55%
-32.29%
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