سعر Vodra (VDR)
سعر Vodra (VDR) المباشر لليوم هو USD 0.01472764. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VDR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vodra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.43K
- تغيير سعر Vodra خلال اليوم هو -1.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vodra مقابل USD هو $ -0.00029234698967166 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vodra مقابل USD هو $ +0.2817686620 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vodra مقابل USD هو $ +0.3466542609 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vodra مقابل USD هو $ +0.0142050211867248801 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00029234698967166
|-1.94%
|30 يوم
|$ +0.2817686620
|+1,913.20%
|60 يوم
|$ +0.3466542609
|+2,353.77%
|90 يوم
|$ +0.0142050211867248801
|+2,718.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vodra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.62%
-1.94%
+439.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Vodra Platform allows creators to pursue their passions while being fairly compensated. This is accomplished with a decentralized donation platform that aims to shift online entertainment compensation towards a direct creator-to-audience participation model.
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