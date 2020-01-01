توكنوميكس VNX Gold (VNXAU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VNX Gold (VNXAU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VNX Gold (VNXAU) VNX Gold (VNXAU) is a multichain token fully backed by physical gold that is certified by the London Bullion Market Association (LBMA). 1 VNXAU token equals 1 gram of physical gold. This token represents individual ownership of the physical gold that is stored in segregated storage in a high-security vault in Liechtenstein, a country with a stable economy with an S&P AAA rating, and a member of the EEA. Since VNX Gold tokens are linked to an actual physical gold, they offer the same benefits as gold, such as store of value, protection against volatility and inflation, and high liquidity – with complete digital convenience and freedom. VNXAU token generation and all services in respect of the tokens are carried out by VNX Commodities, a company registered with the Liechtenstein Financial Market Authority (FMA) under the Tokens and TT Services Providers Law (TVTG) (https://fmaregister.fma-li.li/search?searchText=&number=310339&category=) The token is currently issued on two blockchains (Ethereum and Q) and the company continues development of new use cases with other blockchains. الموقع الرسمي: https://vnx.li/ اشتر VNXAU الآن!

توكنوميكس VNX Gold (VNXAU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VNX Gold (VNXAU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M إجمالي العرض: $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K العرض المتداول: $ 28.10K $ 28.10K $ 28.10K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 116.41 $ 116.41 $ 116.41 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 51.65 $ 51.65 $ 51.65 السعر الحالي: $ 105.41 $ 105.41 $ 105.41 معرفة المزيد عن سعر VNX Gold (VNXAU)

توكنوميكس VNX Gold (VNXAU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VNX Gold (VNXAU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VNXAU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VNXAU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VNXAU، استكشف السعر المباشر لتوكن VNXAU!

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