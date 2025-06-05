سعر VNX British Pound (VGBP)
سعر VNX British Pound (VGBP) المباشر لليوم هو USD 1.35. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 400.50K. يتم تحديث سعر VGBP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VNX British Pound الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر VNX British Pound خلال اليوم هو +0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 295.70K
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خلال اليوم، كان سعر VNX British Pound مقابل USD هو $ +0.00267286 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VNX British Pound مقابل USD هو $ +0.0233948250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VNX British Pound مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VNX British Pound مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00267286
|+0.20%
|30 يوم
|$ +0.0233948250
|+1.73%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VNX British Pound: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+0.20%
+0.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VNX British Pound (VGBP) is a multichain token referencing British Pound from an issuer licensed under the Blockchain act in Liechtenstein. Each VGBP is backed 1:1 by GBP reserves held in banks in Switzerland and Liechtenstein. Information about the reserves and independent audits is publicly available at https://vnx.li/transparency/. Being referenced to traditional currency, VNX British Pound offers a traditional asset in the digital form. This is a more stable and reliable instrument for the operations in the crypto market.
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