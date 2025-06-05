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سعر VNX British Pound (VGBP) المباشر لليوم هو USD 1.35 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 400.50K . يتم تحديث سعر VGBP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VNX British Pound الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر VNX British Pound خلال اليوم هو +0.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 295.70K

أداء سعر VNX British Pound (VGBP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VNX British Pound مقابل USD هو $ +0.00267286 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VNX British Pound مقابل USD هو $ +0.0233948250 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VNX British Pound مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VNX British Pound مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00267286 +0.20% 30 يوم $ +0.0233948250 +1.73% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VNX British Pound (VGBP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VNX British Pound: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 24 ساعة مرتفع $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 عالية طوال الوقت $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) +0.20% تغير السعر (7 أيام) +0.63%

معلومات سوق VNX British Pound (VGBP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: