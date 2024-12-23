سعر VNST Stablecoin (VNST)
سعر VNST Stablecoin (VNST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 378.73K. يتم تحديث سعر VNST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VNST Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.25M
- تغيير سعر VNST Stablecoin خلال اليوم هو +0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.86B
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خلال اليوم، كان سعر VNST Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VNST Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VNST Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VNST Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.41%
|30 يوم
|$ 0
|-1.02%
|60 يوم
|$ 0
|-0.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VNST Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.11%
+0.41%
-1.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VNST is a stablecoin backed by the Basket of Stablecoins (BoS), ensuring its reserve, not tethered to any fiat currency. This independence adds reliability to the value of VNST, free from fluctuations tied to fiat currencies. VNST aims to provide a secure, reliable solution, offering diverse choices, convenience, and expanding applications for users in the Web3 industry in Vietnam and globally.
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