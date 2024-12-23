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سعر VNST Stablecoin (VNST) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 378.73K . يتم تحديث سعر VNST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VNST Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.25M - تغيير سعر VNST Stablecoin خلال اليوم هو +0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.86B

أداء سعر VNST Stablecoin (VNST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VNST Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VNST Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VNST Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VNST Stablecoin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.41% 30 يوم $ 0 -1.02% 60 يوم $ 0 -0.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VNST Stablecoin (VNST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VNST Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.11% تغير السعر (1يوم) +0.41% تغير السعر (7 أيام) -1.23%

معلومات سوق VNST Stablecoin (VNST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: