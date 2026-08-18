سعر Vled Tenov اليوم

السعر المباشر لمشروع Vled Tenov (TENOV) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TENOV الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TENOV.

يحتل Vled Tenov حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30,078، مع عرض متداول قدره 914.99M TENOV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TENOV بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TENOV بمقدار -0.33% خلال الساعة الماضية و+0.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Vled Tenov (TENOV)

القيمة السوقية $ 30.08K$ 30.08K $ 30.08K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.08K$ 30.08K $ 30.08K إمداد دورة التداول 914.99M 914.99M 914.99M إجمالي العرض 914,993,852.5981932 914,993,852.5981932 914,993,852.5981932

القيمة السوقية الحالية لـ Vled Tenov هي $ 30.08K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TENOV يبلغ 914.99M، مع إجمالي عرض 914993852.5981932. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.08K.