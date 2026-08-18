سعر Vladhood اليوم

السعر المباشر لمشروع Vladhood (VLAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 9.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VLAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VLAD.

يحتل Vladhood حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 160,052، مع عرض متداول قدره 1.00B VLAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VLAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00248813، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VLAD بمقدار -9.29% خلال الساعة الماضية و+4.44% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 31.97K.

معلومات سوق Vladhood (VLAD)

القيمة السوقية $ 160.05K$ 160.05K $ 160.05K الحجم (24 ساعة) $ 31.97K$ 31.97K $ 31.97K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 160.05K$ 160.05K $ 160.05K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Vladhood هي $ 160.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 31.97K. العرض المتداول لـ VLAD يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 160.05K.