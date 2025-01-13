سعر VKAX (VKAX)
سعر VKAX (VKAX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VKAX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VKAX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.78
- تغيير سعر VKAX خلال اليوم هو +7.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VKAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VKAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VKAX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VKAX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.52%
|30 يوم
|$ 0
|-14.90%
|60 يوم
|$ 0
|+48.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VKAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+7.52%
+1.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VKAX is an experimental, community owned cryptocurrency which mirrors parts of the open source Bitcoin and Dash code base. This means VKAX gains the power of the UTXO blockchain model as well as the benefits of masternodes – which allow qualified holders to earn a share of the block reward. The Mike mining algorithm is based on the asic-proof Ghostrider which ensures that the VKAX network has one CPU, one vote. Through upgrades and hardforks, the community can guarantee that VKAX remains ASIC resistant. Anyone is free to participate and interact with the VKAX network – you are encouraged to start by running a wallet!
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