سعر VizslaSwap (VIZSLASWAP)
سعر VizslaSwap (VIZSLASWAP) المباشر لليوم هو USD 0.00172391. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VIZSLASWAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VizslaSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90
- تغيير سعر VizslaSwap خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VIZSLASWAP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VIZSLASWAP.
خلال اليوم، كان سعر VizslaSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VizslaSwap مقابل USD هو $ -0.0004797400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VizslaSwap مقابل USD هو $ -0.0003985448 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VizslaSwap مقابل USD هو $ -0.0008023364829266724 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0004797400
|-27.82%
|60 يوم
|$ -0.0003985448
|-23.11%
|90 يوم
|$ -0.0008023364829266724
|-31.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VizslaSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
#Hungarian Vizsla Inu ECOSYSTEM! #Hungarian Vizsla Inu Token: (WebSite: https://vizslainu.com/) The first major Hungarian investment & charity token on the Binance Smart Chain. We started as a memecoin, but our goal is to become a significant global altcoin. That’s why we are building a friendly crypto community, creating and developing the HVI ecosystem – while also providing donations to the dogs in need. Incubation program: https://vizslainu.com/incubator/ Charity: https://vizslainu.com/charity/ Blog: https://vizslainu.com/blog/ #VizslaMarket (NFT Market: https://vizslamarket.io/) Self-developed NFT MARKET. The bottom line is the adoption of animals in the form of NFTs, of which more than 90% are donations on average. It is unique in the market because of what do you prefer? Trading random generated #jpeg or the picture of a real living animal which you support? Read more: https://vizslainu.com/nft-vizsla-market/ #VizslaSwap (DeFi: https://www.vizslaswap.com/) VizslaSwap is a decentralized exchange running on BNB Smart Chain with lots of features that let you trade and earn tokens. VizslaSwap Token is a perpetual deflation token with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the ecosystem and create a suitable and sustainable environment for people to liquidity mining and staking pools with high APR. Trade directly from your wallet app. VizslaSwap doesn’t hold your funds when you trade: you have 100% ownership of your own crypto. Read more: https://vizslainu.com/swap/
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VIZSLASWAP إلى AUD
A$0.0027927342
|1 VIZSLASWAP إلى GBP
￡0.0013963671
|1 VIZSLASWAP إلى EUR
€0.0016721927
|1 VIZSLASWAP إلى USD
$0.00172391
|1 VIZSLASWAP إلى MYR
RM0.0077403559
|1 VIZSLASWAP إلى TRY
₺0.061026414
|1 VIZSLASWAP إلى JPY
¥0.2718088897
|1 VIZSLASWAP إلى RUB
₽0.1752009733
|1 VIZSLASWAP إلى INR
₹0.1485493247
|1 VIZSLASWAP إلى IDR
Rp28.2608151504
|1 VIZSLASWAP إلى PHP
₱0.10171069
|1 VIZSLASWAP إلى EGP
￡E.0.087057455
|1 VIZSLASWAP إلى BRL
R$0.0105503292
|1 VIZSLASWAP إلى CAD
C$0.0024824304
|1 VIZSLASWAP إلى BDT
৳0.2112306923
|1 VIZSLASWAP إلى NGN
₦2.6852139333
|1 VIZSLASWAP إلى UAH
₴0.0732144577
|1 VIZSLASWAP إلى VES
Bs0.09136723
|1 VIZSLASWAP إلى PKR
Rs0.4822121052
|1 VIZSLASWAP إلى KZT
₸0.9140515602
|1 VIZSLASWAP إلى THB
฿0.0597851988
|1 VIZSLASWAP إلى TWD
NT$0.0570786601
|1 VIZSLASWAP إلى CHF
Fr0.0015687581
|1 VIZSLASWAP إلى HKD
HK$0.0134120198
|1 VIZSLASWAP إلى MAD
.د.م0.0173942519