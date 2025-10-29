معلومات سعر Vizits Coin (VIZITS) في (USD)

سعر Vizits Coin (VIZITS) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VIZITS بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVIZITS على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VIZITS -0.12% على مدار الساعة الماضية، -2.33% على مدار 24 ساعة، و +6.28% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Vizits Coin (VIZITS)

القيمة السوقية الحالية لـ Vizits Coin هي $ 40.12K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VIZITS يبلغ 967.98M، مع إجمالي عرض 967981114.688692. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 40.12K.