سعر Vizion Protocol (VIZION)
سعر Vizion Protocol (VIZION) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VIZION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vizion Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.31K
- تغيير سعر Vizion Protocol خلال اليوم هو -8.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vizion Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vizion Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vizion Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vizion Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.99%
|30 يوم
|$ 0
|-58.39%
|60 يوم
|$ 0
|+21.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vizion Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.28%
-8.99%
-38.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ViZion Protocol is at the vanguard of transforming the entertainment landscape, particularly in Music, Film, and Entertainment, through the innovative use of blockchain technology. $VIZION is the #1 Utility Project on Solana. $VIZION is one of the most talked about projects in Film, Music + Entertainment!
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