سعر Vizion (VIZION)
سعر Vizion (VIZION) المباشر لليوم هو USD 0.00215965. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VIZION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vizion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 132.23
- تغيير سعر Vizion خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vizion مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vizion مقابل USD هو $ -0.0001635859 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vizion مقابل USD هو $ -0.0004115690 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vizion مقابل USD هو $ +0.00021100646487211 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0001635859
|-7.57%
|60 يوم
|$ -0.0004115690
|-19.05%
|90 يوم
|$ +0.00021100646487211
|+10.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vizion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+8.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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