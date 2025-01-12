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سعر Vixco (VIX) المباشر لليوم هو USD 0.00152163 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.57M . يتم تحديث سعر VIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vixco الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.43M - تغيير سعر Vixco خلال اليوم هو -25.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.02B

أداء سعر Vixco (VIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vixco مقابل USD هو $ -0.000516810118355168 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vixco مقابل USD هو $ -0.0011282352 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vixco مقابل USD هو $ -0.0010544526 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vixco مقابل USD هو $ -0.004477769766143593 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000516810118355168 -25.35% 30 يوم $ -0.0011282352 -74.14% 60 يوم $ -0.0010544526 -69.29% 90 يوم $ -0.004477769766143593 -74.63%

تحليل سعر Vixco (VIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vixco: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00147475$ 0.00147475 $ 0.00147475 24 ساعة مرتفع $ 0.00218017$ 0.00218017 $ 0.00218017 عالية طوال الوقت $ 0.469977$ 0.469977 $ 0.469977 تغير السعر (1 ساعة) -2.60% تغير السعر (1يوم) -25.35% تغير السعر (7 أيام) -62.94%

معلومات سوق Vixco (VIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: