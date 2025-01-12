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سعر Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) المباشر لليوم هو USD 0.18645 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VTRU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vitruveo Bridged VTRU الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23K - تغيير سعر Vitruveo Bridged VTRU خلال اليوم هو -4.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vitruveo Bridged VTRU مقابل USD هو $ -0.0090546013711322 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vitruveo Bridged VTRU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vitruveo Bridged VTRU مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vitruveo Bridged VTRU مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0090546013711322 -4.63% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vitruveo Bridged VTRU (VTRU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vitruveo Bridged VTRU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.182452$ 0.182452 $ 0.182452 24 ساعة مرتفع $ 0.196917$ 0.196917 $ 0.196917 عالية طوال الوقت $ 0.266102$ 0.266102 $ 0.266102 تغير السعر (1 ساعة) +0.35% تغير السعر (1يوم) -4.63% تغير السعر (7 أيام) -5.62%

معلومات سوق Vitruveo Bridged VTRU (VTRU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: