سعر Vitruveo Bridged VTRU (VTRU)
سعر Vitruveo Bridged VTRU (VTRU) المباشر لليوم هو USD 0.18645. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VTRU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vitruveo Bridged VTRU الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23K
- تغيير سعر Vitruveo Bridged VTRU خلال اليوم هو -4.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vitruveo Bridged VTRU مقابل USD هو $ -0.0090546013711322 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vitruveo Bridged VTRU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vitruveo Bridged VTRU مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vitruveo Bridged VTRU مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0090546013711322
|-4.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vitruveo Bridged VTRU: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-4.63%
-5.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Vitruveo is an EVM compatible, L1 blockchain designed specifically for creators and also the World first Rebasing L1 Blockchain ! We are building a decentralized ecosystem that provides sustainable income for all types of creators: visual arts, gaming, NFTs, music, film and more. The platform emphasizes trust, technology, and community as its foundational pillars. Our Mainproduct xibit.app - we bring Web3 to Creators ! VTRU as Coin, listed on our own DEX and VTRU as Token, listed on Pancaeswap, Uniswap and in January 2025 on different CEX ! VIBE bring Revshare to our Holder.
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