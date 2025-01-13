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سعر Vitra Studios (VITRA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VITRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vitra Studios الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.19 - تغيير سعر Vitra Studios خلال اليوم هو -1.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vitra Studios (VITRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vitra Studios مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vitra Studios مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vitra Studios مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vitra Studios مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.55% 30 يوم $ 0 +24.07% 60 يوم $ 0 +42.85% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vitra Studios (VITRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vitra Studios: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00787016$ 0.00787016 $ 0.00787016 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -1.55% تغير السعر (7 أيام) -4.36%

معلومات سوق Vitra Studios (VITRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: