سعر Vitra Studios (VITRA)
سعر Vitra Studios (VITRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VITRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vitra Studios الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.19
- تغيير سعر Vitra Studios خلال اليوم هو -1.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vitra Studios مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vitra Studios مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vitra Studios مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vitra Studios مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.55%
|30 يوم
|$ 0
|+24.07%
|60 يوم
|$ 0
|+42.85%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vitra Studios: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-1.55%
-4.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It is a company dedicated to the development of NFT games based on blockchain technology and games aimed at platforms related to PCs and mobile devices. It's the network's gas token with various uses: Game Currency; Lottery; Marketplace; Mining; Apps: V Video and V Music (copyright).
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