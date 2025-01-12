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سعر ViteX Coin (VX) المباشر لليوم هو USD 0.00902158 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ViteX Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.48 - تغيير سعر ViteX Coin خلال اليوم هو +12.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ViteX Coin (VX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ViteX Coin مقابل USD هو $ +0.00097392 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ViteX Coin مقابل USD هو $ -0.0018878946 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ViteX Coin مقابل USD هو $ -0.0002407074 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ViteX Coin مقابل USD هو $ -0.003293814114528845 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00097392 +12.10% 30 يوم $ -0.0018878946 -20.92% 60 يوم $ -0.0002407074 -2.66% 90 يوم $ -0.003293814114528845 -26.74%

تحليل سعر ViteX Coin (VX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ViteX Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0080409$ 0.0080409 $ 0.0080409 24 ساعة مرتفع $ 0.00907544$ 0.00907544 $ 0.00907544 عالية طوال الوقت $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) +12.10% تغير السعر (7 أيام) -19.78%

معلومات سوق ViteX Coin (VX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: