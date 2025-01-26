سعر Vite DAO (VDAO)
سعر Vite DAO (VDAO) المباشر لليوم هو USD 0.0000055. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.99K. يتم تحديث سعر VDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vite DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.91K
- تغيير سعر Vite DAO خلال اليوم هو -67.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.18B
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خلال اليوم، كان سعر Vite DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vite DAO مقابل USD هو $ -0.0000041847 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vite DAO مقابل USD هو $ -0.0000050437 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vite DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-67.62%
|30 يوم
|$ -0.0000041847
|-76.08%
|60 يوم
|$ -0.0000050437
|-91.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vite DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-67.62%
-81.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Vite Decentralized Autonomous Organization (VDAO) is the governance structure within the Vite ecosystem that empowers community members to participate in decision-making. Unlike traditional models where only token holders vote, VDAO encourages inclusivity by allowing all community members to propose ideas, vote, and shape the direction of Vite's development. The organization is focused on fostering innovation and aligning initiatives with user needs. VDAO token holders gain exclusive voting rights, separate from VITE or VX tokens, for governance decisions that impact the ecosystem.
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