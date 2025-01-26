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سعر Vite DAO (VDAO) المباشر لليوم هو USD 0.0000055 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.99K . يتم تحديث سعر VDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vite DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.91K - تغيير سعر Vite DAO خلال اليوم هو -67.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.18B

أداء سعر Vite DAO (VDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vite DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vite DAO مقابل USD هو $ -0.0000041847 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vite DAO مقابل USD هو $ -0.0000050437 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vite DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -67.62% 30 يوم $ -0.0000041847 -76.08% 60 يوم $ -0.0000050437 -91.70% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vite DAO (VDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vite DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000019$ 0.0000019 $ 0.0000019 24 ساعة مرتفع $ 0.00001701$ 0.00001701 $ 0.00001701 عالية طوال الوقت $ 0.00016786$ 0.00016786 $ 0.00016786 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -67.62% تغير السعر (7 أيام) -81.37%

معلومات سوق Vite DAO (VDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: