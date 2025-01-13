احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VITALEK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VITALEK.

سعر vitalek buteren (VITALEK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VITALEK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق vitalek buteren الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.22 - تغيير سعر vitalek buteren خلال اليوم هو +1.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر vitalek buteren (VITALEK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر vitalek buteren مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر vitalek buteren مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر vitalek buteren مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر vitalek buteren مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.47% 30 يوم $ 0 -21.29% 60 يوم $ 0 -15.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر vitalek buteren (VITALEK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر vitalek buteren: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00281692$ 0.00281692 $ 0.00281692 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +1.47% تغير السعر (7 أيام) -7.55%

معلومات سوق vitalek buteren (VITALEK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: