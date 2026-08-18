سعر VISION ai by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع VISION ai by Virtuals (VISION) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VISION الحالي إلى USD هو $ 0 لكل VISION.

يحتل VISION ai by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,788.48، مع عرض متداول قدره 997.44M VISION. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VISION بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك VISION بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-7.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق VISION ai by Virtuals (VISION)

القيمة السوقية $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K إمداد دورة التداول 997.44M 997.44M 997.44M إجمالي العرض 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673

القيمة السوقية الحالية لـ VISION ai by Virtuals هي $ 16.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VISION يبلغ 997.44M، مع إجمالي عرض 997442268.3491673. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.79K.