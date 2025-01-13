سعر VishAI (VISH)
سعر VishAI (VISH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VISH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VishAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.62
- تغيير سعر VishAI خلال اليوم هو +0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VishAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VishAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VishAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VishAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.58%
|30 يوم
|$ 0
|-13.61%
|60 يوم
|$ 0
|+16.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VishAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
+0.58%
-0.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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