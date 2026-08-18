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سعر Visa xStock المباشر اليوم هو 362.72 USD. القيمة السوقية لـ VX هي 470,892 USD. تابع تحديثات أسعار VX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Visa xStock المباشر اليوم هو 362.72 USD. القيمة السوقية لـ VX هي 470,892 USD. تابع تحديثات أسعار VX إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن VX

معلومات سعر VX

ما هو VX

الوثيقة البيضاء لـ VX

الموقع الرسمي لـ VX

اقتصاد توكن VX

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سعر Visa xStock (VX)

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السعر المباشر لـ 1 VX إلى USD:

$362.71
$362.71$362.71
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Visa xStock (VX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:43:36 (UTC+8)

سعر Visa xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Visa xStock (VX) اليوم هو $ 362.72، مع تغير بنسبة 2.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VX الحالي إلى USD هو $ 362.72 لكل VX.

يحتل Visa xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 470,892، مع عرض متداول قدره 1.30K VX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VX بين $ 360.77 (أدنى) و$ 370.64 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 437.23، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 279.95.

على المدى القصير، تحرك VX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.95.

معلومات سوق Visa xStock (VX)

$ 470.89K
$ 470.89K$ 470.89K

$ 33.95
$ 33.95$ 33.95

$ 96.00M
$ 96.00M$ 96.00M

1.30K
1.30K 1.30K

264,677.8184186538
264,677.8184186538 264,677.8184186538

القيمة السوقية الحالية لـ Visa xStock هي $ 470.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.95. العرض المتداول لـ VX يبلغ 1.30K، مع إجمالي عرض 264677.8184186538. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.00M.

سجل سعر Visa xStock بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 360.77
$ 360.77$ 360.77
24 ساعة منخفض
$ 370.64
$ 370.64$ 370.64
24 ساعة مرتفع

$ 360.77
$ 360.77$ 360.77

$ 370.64
$ 370.64$ 370.64

$ 437.23
$ 437.23$ 437.23

$ 279.95
$ 279.95$ 279.95

--

-2.14%

+1.33%

+1.33%

سجل سعر Visa xStock (VX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Visa xStock مقابل USD هو $ -7.947627784787187 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Visa xStock مقابل USD هو $ -0.1706234880 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Visa xStock مقابل USD هو $ +28.5676821120 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Visa xStock مقابل USD هو $ -0.0002203216603 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -7.947627784787187-2.14%
30 يوم$ -0.1706234880-0.04%
60 يوم$ +28.5676821120+7.88%
90 يوم$ -0.0002203216603-0.00%

توقعات أسعار Visa xStock

Visa xStock (VX) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف VX في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرVisa xStock (VX) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Visa xStock نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Visa xStock الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار VX للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Visa xStock.

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نبذة عن Visa xStock

ما هو تداول Visa xStock الآن؟

السعر الحالي: $362.72، مع حركة سعرية بلغت -2.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هل يجذب VX اهتمام المؤسسات؟

يمكن استنتاج مشاركة المؤسسات من ارتفاع حجم التداول ($--)، والاستقرار في السيولة، والأداء السعري المستدام على المدى الطويل مقارنةً بزملائه من فئة Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem.

ما مدى سيولة سوق Visa xStock؟

إن درجة السيولة البالغة --/100 توحي بعمق سوقي قوي، مما يتيح تنفيذ الأوامر الكبيرة بكفاءة عبر البورصات.

ماذا تشير المعروض المتداول عن VX؟

مع وجود 1298.224492642046 من الرموز، تؤثر ديناميكيات المعروض على التقييم على المدى الطويل، خاصةً خلال دورات تراكم أو توزيع المؤسسات.

كيف يقارن Visa xStock بذروته التاريخية؟

إن ذروته ATH البالغة $437.23 وذروته ATL البالغة $279.95 توفران نقاط مرجعية لتقييم المخاطر من قبل المؤسسات.

ما مدى نشاط تداول Visa xStock اليوم؟

) سجل حجم تداول يومي بلغ $--، وهي مقياس مهم للمؤسسات عند تقييم استراتيجيات الدخول.

كيف يؤثر -- على اهتمام المؤسسات؟

) يمكن أن تؤثر استقرار -- وقابلية توسعها ونظامها البيئي للمطورين بشكل كبير على كيفية تقييم المستثمرين الكبار لجدوى Visa xStock على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Visa xStock

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 11:43:36 (UTC+8)

تحديثات Visa xStock (VX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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