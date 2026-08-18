سعر Visa xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Visa xStock (VX) اليوم هو $ 362.72، مع تغير بنسبة 2.14% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل VX الحالي إلى USD هو $ 362.72 لكل VX.

يحتل Visa xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 470,892، مع عرض متداول قدره 1.30K VX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول VX بين $ 360.77 (أدنى) و$ 370.64 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 437.23، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 279.95.

على المدى القصير، تحرك VX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.95.

معلومات سوق Visa xStock (VX)

القيمة السوقية $ 470.89K$ 470.89K $ 470.89K الحجم (24 ساعة) $ 33.95$ 33.95 $ 33.95 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 96.00M$ 96.00M $ 96.00M إمداد دورة التداول 1.30K 1.30K 1.30K إجمالي العرض 264,677.8184186538 264,677.8184186538 264,677.8184186538

القيمة السوقية الحالية لـ Visa xStock هي $ 470.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.95. العرض المتداول لـ VX يبلغ 1.30K، مع إجمالي عرض 264677.8184186538. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 96.00M.