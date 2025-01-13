سعر Visa Meme (VISA)
سعر Visa Meme (VISA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VISA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Visa Meme الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 59.64
- تغيير سعر Visa Meme خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Visa Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Visa Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Visa Meme مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Visa Meme مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.31%
|60 يوم
|$ 0
|-34.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Visa Meme: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-0.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Visa's Financial Art Expenditure revolutionizes finance, offering freedom and joy amid economic uncertainty. Through the Creation Contract, tokens incentivize engagement, with 50% converted to USDT for participants and the rest destroyed to enhance liquidity.
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