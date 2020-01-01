توكنوميكس VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions. الموقع الرسمي: https://app.virtubeauty.fun الوثيقة البيضاء: https://virtubeauty.gitbook.io/virtubeauty-whitepaper اشتر VBEA الآن!

توكنوميكس VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.66K $ 14.66K $ 14.66K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 960.21M $ 960.21M $ 960.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.27K $ 15.27K $ 15.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00064928 $ 0.00064928 $ 0.00064928 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000676 $ 0.00000676 $ 0.00000676 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

توكنوميكس VirtuBeauty by Virtuals (VBEA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VBEA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VBEA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VBEA، استكشف السعر المباشر لتوكن VBEA!

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