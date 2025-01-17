سعر VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)
سعر VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 309.65K. يتم تحديث سعر VBEA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VirtuBeauty by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.37K
- تغيير سعر VirtuBeauty by Virtuals خلال اليوم هو -14.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 960.21M
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خلال اليوم، كان سعر VirtuBeauty by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VirtuBeauty by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VirtuBeauty by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VirtuBeauty by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-14.46%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VirtuBeauty by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.07%
-14.46%
-38.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Our focus is on developing advanced tools powered by artificial intelligence, built on the Virtual Protocol, to enable seamless and efficient tracking, management, and optimization of agents’ investments. These tools are designed to provide in-depth insights, actionable analytics, and real-time updates, ensuring that agents have all the resources they need in one place to make informed investment decisions.
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