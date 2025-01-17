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سعر VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 309.65K . يتم تحديث سعر VBEA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VirtuBeauty by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.37K - تغيير سعر VirtuBeauty by Virtuals خلال اليوم هو -14.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 960.21M

أداء سعر VirtuBeauty by Virtuals (VBEA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VirtuBeauty by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VirtuBeauty by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VirtuBeauty by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VirtuBeauty by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -14.46% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VirtuBeauty by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.07% تغير السعر (1يوم) -14.46% تغير السعر (7 أيام) -38.39%

معلومات سوق VirtuBeauty by Virtuals (VBEA)

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