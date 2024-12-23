احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VUSD.

سعر Virtual USD (VUSD) المباشر لليوم هو USD 0.655498 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.34M . يتم تحديث سعر VUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Virtual USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31K - تغيير سعر Virtual USD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.58M

أداء سعر Virtual USD (VUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Virtual USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtual USD مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtual USD مقابل USD هو $ 0.0000000000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtual USD مقابل USD هو $ -0.3414353101990691 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0.0000000000 0.00% 60 يوم $ 0.0000000000 0.00% 90 يوم $ -0.3414353101990691 -34.24%

تحليل سعر Virtual USD (VUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtual USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.013$ 1.013 $ 1.013 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Virtual USD (VUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: