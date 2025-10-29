معلومات سعر Virtual Trade Agent (VTA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00612615 $ 0.00612615 $ 0.00612615 24 ساعة منخفض $ 0.00618915 $ 0.00618915 $ 0.00618915 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00612615$ 0.00612615 $ 0.00612615 24 ساعة مرتفع $ 0.00618915$ 0.00618915 $ 0.00618915 عالية طوال الوقت $ 0.056364$ 0.056364 $ 0.056364 أدنى سعر $ 0.00601006$ 0.00601006 $ 0.00601006 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) +1.42% تغير السعر (7 أيام) +1.42%

سعر Virtual Trade Agent (VTA) في الوقت الحقيقي هو $0.00616125. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VTA بين أدنى سعر $ 0.00612615 وأعلى سعر $ 0.00618915، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVTA على الإطلاق هو $ 0.056364، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00601006.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VTA +0.14% على مدار الساعة الماضية، -0.28% على مدار 24 ساعة، و +1.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Virtual Trade Agent (VTA)

القيمة السوقية $ 5.85K$ 5.85K $ 5.85K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.16K$ 6.16K $ 6.16K إمداد دورة التداول 950.18K 950.18K 950.18K إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Virtual Trade Agent هي $ 5.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VTA يبلغ 950.18K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.16K.