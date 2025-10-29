سعر Virtual Trade Agent المباشر اليوم هو 0.00616125 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VTA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VTA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Virtual Trade Agent المباشر اليوم هو 0.00616125 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي VTA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر VTA بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Virtual Trade Agent

سعر Virtual Trade Agent (VTA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 VTA إلى USD:

$0.00616125
$0.00616125$0.00616125
-0.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Virtual Trade Agent (VTA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:33:03 (UTC+8)

معلومات سعر Virtual Trade Agent (VTA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00612615
$ 0.00612615$ 0.00612615
24 ساعة منخفض
$ 0.00618915
$ 0.00618915$ 0.00618915
24 ساعة مرتفع

$ 0.00612615
$ 0.00612615$ 0.00612615

$ 0.00618915
$ 0.00618915$ 0.00618915

$ 0.056364
$ 0.056364$ 0.056364

$ 0.00601006
$ 0.00601006$ 0.00601006

+0.14%

-0.28%

+1.42%

+1.42%

سعر Virtual Trade Agent (VTA) في الوقت الحقيقي هو $0.00616125. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VTA بين أدنى سعر $ 0.00612615 وأعلى سعر $ 0.00618915، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVTA على الإطلاق هو $ 0.056364، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00601006.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VTA +0.14% على مدار الساعة الماضية، -0.28% على مدار 24 ساعة، و +1.42% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Virtual Trade Agent (VTA)

$ 5.85K
$ 5.85K$ 5.85K

--
----

$ 6.16K
$ 6.16K$ 6.16K

950.18K
950.18K 950.18K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Virtual Trade Agent هي $ 5.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VTA يبلغ 950.18K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.16K.

سجل سعر Virtual Trade Agent (VTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Virtual Trade Agent مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtual Trade Agent مقابل USD هو $ -0.0002433552 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtual Trade Agent مقابل USD هو $ -0.0013765711 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtual Trade Agent مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.28%
30 يوم$ -0.0002433552-3.94%
60 يوم$ -0.0013765711-22.34%
90 يوم$ 0--

ما هو Virtual Trade Agent ( VTA )

Your Autonomous Crypto Trading Partner

Virtual Trade Agent (VTA) is a fully autonomous, narrative-driven AI built to trade crypto like a seasoned degen fast, smart, and ahead of the crowd.It doesn’t just look at charts or follow volume like a basic bot.VTA understands what’s going on what narratives are heating up, which wallets are aping early, and why certain coins are about to explode. Then it makes moves before the hype kicks in.

⚡️ Narrative AI Detection – Tracks evolving crypto narratives and adjusts in real time 📊 Liquidity & Volume Monitoring – Built-in scalper modules for early entries and exits 🔎 High-Performer Wallet Tracking – Observes and adapts based on capital flows from elite on-chain players 🧱 Modular AI Architecture – Designed to scale, evolve, and coordinate multiple strategies across volatile markets

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Virtual Trade Agent (VTA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Virtual Trade Agent (USD)

كم ستكون قيمة Virtual Trade Agent (VTA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Virtual Trade Agent (VTA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Virtual Trade Agent.

تحقق الآن من توقعات سعر Virtual Trade Agent!

عملة VTA إلى العملات المحلية

توكنوميكس Virtual Trade Agent (VTA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Virtual Trade Agent (VTA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس VTA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Virtual Trade Agent (VTA)

كم يساوي Virtual Trade Agent (VTA) اليوم؟
سعر VTA المباشر في USD هو USD 0.00616125، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر VTA إلى USD الحالي؟
سعر VTA إلى USD الحالي هو $ 0.00616125. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Virtual Trade Agent ؟
القيمة السوقية لعملة VTA هي $ 5.85K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن VTA؟
العرض المتداول لتوكن VTA هو 950.18K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ VTA؟
حقق VTA سعرًا قياسيًا قدره 0.056364 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ VTA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00601006 VTA.
ما هو حجم تداول VTA؟
حجم تداول VTA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع VTA هذا العام؟
قد يرتفع VTA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر VTA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:33:03 (UTC+8)

تحديثات Virtual Trade Agent (VTA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

