سعر Virtual Tourist (VT)
سعر Virtual Tourist (VT) المباشر لليوم هو USD 0.01034539. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Virtual Tourist الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.66K
- تغيير سعر Virtual Tourist خلال اليوم هو -4.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VT.
خلال اليوم، كان سعر Virtual Tourist مقابل USD هو $ -0.00047627966155194 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtual Tourist مقابل USD هو $ -0.0046516815 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtual Tourist مقابل USD هو $ +0.0046667268 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtual Tourist مقابل USD هو $ +0.0039701478848751575 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00047627966155194
|-4.40%
|30 يوم
|$ -0.0046516815
|-44.96%
|60 يوم
|$ +0.0046667268
|+45.11%
|90 يوم
|$ +0.0039701478848751575
|+62.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtual Tourist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.41%
-4.40%
-24.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Virtual Tourist is a VR gaming platform for learning, socializing, and earning with the Virtual Tourism concept. Why Virtual Tourism? Advantages of VT: The tourism industry had hard times for survival during the coronavirus pandemic. According the UN tourist report; tourist arrivals globally in January 2021 were down 87% when compared to January 2020 because of travel restrictions, quarantines, and closures of transportations. So the pandemic is the most important reason for people’s virtual tourism demand for now, it is game changer event for user experiences. People will show enthusiasm even after the pandemic is over. - VT will remove costs and time-consuming process of real-world experiences. - Virtual tourism has a strong influence on people’s on-site destination choices and will be valuable marketing tool to promote destinations. Its aim is to connect with local authorities around the world to expand business for the benefit of both the cities and the platforms - VT will be socialization app of people who like the same cultures - VT provides virtually accessibility for everyone especially for the elderly and disabled with limited mobility. - The concept of virtual tourism can help support sustainability by reducing unnecessary greenhouse gas emissions from transportation and be part of the green energy trend in the future. - It will be common trend of fun & learn concept for young people’s education.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 VT إلى AUD
A$0.0167595318
|1 VT إلى GBP
￡0.0083797659
|1 VT إلى EUR
€0.0100350283
|1 VT إلى USD
$0.01034539
|1 VT إلى MYR
RM0.0464508011
|1 VT إلى TRY
₺0.366226806
|1 VT إلى JPY
¥1.6311576413
|1 VT إلى RUB
₽1.0514019857
|1 VT إلى INR
₹0.8914622563
|1 VT إلى IDR
Rp169.5965302416
|1 VT إلى PHP
₱0.61037801
|1 VT إلى EGP
￡E.0.522442195
|1 VT إلى BRL
R$0.0633137868
|1 VT إلى CAD
C$0.0148973616
|1 VT إلى BDT
৳1.2676206367
|1 VT إلى NGN
₦16.1142898257
|1 VT إلى UAH
₴0.4393687133
|1 VT إلى VES
Bs0.54830567
|1 VT إلى PKR
Rs2.8938124908
|1 VT إلى KZT
₸5.4853326858
|1 VT إلى THB
฿0.3587781252
|1 VT إلى TWD
NT$0.3425358629
|1 VT إلى CHF
Fr0.0094143049
|1 VT إلى HKD
HK$0.0804871342
|1 VT إلى MAD
.د.م0.1043849851