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سعر Virtual Tourist (VT) المباشر لليوم هو USD 0.01034539 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Virtual Tourist الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.66K - تغيير سعر Virtual Tourist خلال اليوم هو -4.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Virtual Tourist (VT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Virtual Tourist مقابل USD هو $ -0.00047627966155194 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtual Tourist مقابل USD هو $ -0.0046516815 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtual Tourist مقابل USD هو $ +0.0046667268 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtual Tourist مقابل USD هو $ +0.0039701478848751575 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00047627966155194 -4.40% 30 يوم $ -0.0046516815 -44.96% 60 يوم $ +0.0046667268 +45.11% 90 يوم $ +0.0039701478848751575 +62.27%

تحليل سعر Virtual Tourist (VT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtual Tourist: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0100947$ 0.0100947 $ 0.0100947 24 ساعة مرتفع $ 0.0108381$ 0.0108381 $ 0.0108381 عالية طوال الوقت $ 0.126015$ 0.126015 $ 0.126015 تغير السعر (1 ساعة) +0.41% تغير السعر (1يوم) -4.40% تغير السعر (7 أيام) -24.26%

معلومات سوق Virtual Tourist (VT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: