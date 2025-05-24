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سعر Virtu Network (VIRTU) المباشر لليوم هو USD 0.00103805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VIRTU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Virtu Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 592.23 - تغيير سعر Virtu Network خلال اليوم هو +1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Virtu Network (VIRTU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Virtu Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Virtu Network مقابل USD هو $ +0.0000155762 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Virtu Network مقابل USD هو $ -0.0002925462 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Virtu Network مقابل USD هو $ -0.0012420499064220943 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.83% 30 يوم $ +0.0000155762 +1.50% 60 يوم $ -0.0002925462 -28.18% 90 يوم $ -0.0012420499064220943 -54.47%

تحليل سعر Virtu Network (VIRTU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Virtu Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00100288$ 0.00100288 $ 0.00100288 24 ساعة مرتفع $ 0.00103831$ 0.00103831 $ 0.00103831 عالية طوال الوقت $ 0.04488272$ 0.04488272 $ 0.04488272 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) +1.83% تغير السعر (7 أيام) -26.32%

معلومات سوق Virtu Network (VIRTU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: