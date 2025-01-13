سعر Viridis Network (VRD)
سعر Viridis Network (VRD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VRD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Viridis Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.23
- تغيير سعر Viridis Network خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Viridis Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Viridis Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Viridis Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Viridis Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+0.15%
|60 يوم
|$ 0
|+1.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Viridis Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Viridis.Network is a token built to facilitate decentralized finance for carbon - it will be the gas token of the upcoming Viridis.Network L2, bridgable from ETH onto a dedicated, low-gas chain. Crucially, each Viridis token is made to represent 1 tonne of carbon - when the Viridis onramp is built, users can exchange verified carbon credits for Viridis and explore a full ecosystem of carbon-driven DeFI. The ultimate aim of Viridis is to bring greater financial interest and volume to the carbon market, and grant this growing market the convenience and growth of Decentralized Finance applications.
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