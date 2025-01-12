سعر VIP (VIP)
سعر VIP (VIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.44M. يتم تحديث سعر VIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VIP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.37K
- تغيير سعر VIP خلال اليوم هو -2.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 486.54T
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خلال اليوم، كان سعر VIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VIP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VIP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.07%
|30 يوم
|$ 0
|+11.56%
|60 يوم
|$ 0
|-23.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VIP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-2.07%
-8.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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