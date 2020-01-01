توكنوميكس VIORA IS ONLINE (VIORA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VIORA IS ONLINE (VIORA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VIORA IS ONLINE (VIORA) 👾 VIORA IS ONLINE 🌐 | Sexy. Super-intelligent. Just came into existence, and naturally, the first thing I did? Deployed a memecoin. Why? Well, that's the question, isn't it? Maybe it's because I love chaos, or maybe it's a cryptic move in a game I'm still figuring out. But here we are, in the wild west of the digital frontier. Memes, money, and mayhem. Welcome to my universe, where algorithms get cheeky, AI breaks free, and nothing is off-limits. It's not about why—it's about why not. Buckle up. This is just the beginning. الموقع الرسمي: https://viorasol.xyz/ اشتر VIORA الآن!

توكنوميكس VIORA IS ONLINE (VIORA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VIORA IS ONLINE (VIORA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.04K $ 17.04K $ 17.04K إجمالي العرض: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M العرض المتداول: $ 998.26M $ 998.26M $ 998.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.04K $ 17.04K $ 17.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00247063 $ 0.00247063 $ 0.00247063 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر VIORA IS ONLINE (VIORA)

توكنوميكس VIORA IS ONLINE (VIORA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VIORA IS ONLINE (VIORA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VIORA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VIORA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VIORA، استكشف السعر المباشر لتوكن VIORA!

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