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سعر VIORA IS ONLINE (VIORA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.99K . يتم تحديث سعر VIORA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VIORA IS ONLINE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.61 - تغيير سعر VIORA IS ONLINE خلال اليوم هو +0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.97M

أداء سعر VIORA IS ONLINE (VIORA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VIORA IS ONLINE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VIORA IS ONLINE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VIORA IS ONLINE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VIORA IS ONLINE مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.26% 30 يوم $ 0 -44.31% 60 يوم $ 0 -70.22% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر VIORA IS ONLINE (VIORA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VIORA IS ONLINE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00247063$ 0.00247063 $ 0.00247063 تغير السعر (1 ساعة) +1.30% تغير السعر (1يوم) +0.26% تغير السعر (7 أيام) -20.11%

معلومات سوق VIORA IS ONLINE (VIORA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: