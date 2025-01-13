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سعر VinDax Coin (VD) المباشر لليوم هو USD 0.01280316 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VinDax Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.71K - تغيير سعر VinDax Coin خلال اليوم هو -0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر VinDax Coin (VD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VinDax Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VinDax Coin مقابل USD هو $ -0.0031597213 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VinDax Coin مقابل USD هو $ -0.0030365920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VinDax Coin مقابل USD هو $ +0.000322843479208916 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.08% 30 يوم $ -0.0031597213 -24.67% 60 يوم $ -0.0030365920 -23.71% 90 يوم $ +0.000322843479208916 +2.59%

تحليل سعر VinDax Coin (VD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VinDax Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01264464$ 0.01264464 $ 0.01264464 24 ساعة مرتفع $ 0.01518983$ 0.01518983 $ 0.01518983 عالية طوال الوقت $ 0.198579$ 0.198579 $ 0.198579 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -0.08% تغير السعر (7 أيام) -7.14%

معلومات سوق VinDax Coin (VD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: