سعر Vinci Protocol (VCI)
سعر Vinci Protocol (VCI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VCI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Vinci Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 962.66
- تغيير سعر Vinci Protocol خلال اليوم هو +4.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Vinci Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Vinci Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Vinci Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Vinci Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.36%
|30 يوم
|$ 0
|+0.23%
|60 يوم
|$ 0
|-63.54%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Vinci Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+4.36%
-6.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inscription and NFT Infrastructure to Empower Bitcoin L2 and Web3 Builders. Vinci Protocol is the first cross-chain suite of DeFi and Oracle supporting BRC20.
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