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سعر Vinci Protocol (VCI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VCI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Vinci Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 962.66 - تغيير سعر Vinci Protocol خلال اليوم هو +4.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Vinci Protocol (VCI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Vinci Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Vinci Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Vinci Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Vinci Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.36% 30 يوم $ 0 +0.23% 60 يوم $ 0 -63.54% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Vinci Protocol (VCI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Vinci Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01142769$ 0.01142769 $ 0.01142769 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +4.36% تغير السعر (7 أيام) -6.81%

معلومات سوق Vinci Protocol (VCI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: