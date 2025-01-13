سعر VIN (VIN)
سعر VIN (VIN) المباشر لليوم هو USD 0.03504896. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 627.81
- تغيير سعر VIN خلال اليوم هو -2.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VIN مقابل USD هو $ -0.00081744183243328 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VIN مقابل USD هو $ -0.0048870517 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VIN مقابل USD هو $ -0.0041436948 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VIN مقابل USD هو $ -0.00880895188701868 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00081744183243328
|-2.27%
|30 يوم
|$ -0.0048870517
|-13.94%
|60 يوم
|$ -0.0041436948
|-11.82%
|90 يوم
|$ -0.00880895188701868
|-20.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-2.27%
-10.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VIN is the native token unifying the $1T wine asset class on-chain. VIN is used by winemakers to purchase consumption data and customer acquisition data from consumers, and to enhance loyalty. VIN is also used to purchase data provided by a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), and to pay fees generated through Real World Asset (RWA) tokenization of wine and various DiFi activities tokenization enables.
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