توكنوميكس VIKITA (VIKITA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول VIKITA (VIKITA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات VIKITA (VIKITA) VIKITA is not just a cryptocurrency; it's a whole meme experience that makes every investment fun and engaging. With this token, you not only get the chance to participate in cryptocurrency games but also become part of a global meme community. Upcoming Game: Vikita Metaversia In addition to its vibrant community and interactive elements, VIKITA will introduce an exciting new game, Vikita Metaversia. This game will be integrated into the VIKITA ecosystem and promises to offer: Immersive Gameplay: Dive into a rich, interactive world where meme culture and cryptocurrency come together in innovative ways. Unique Challenges and Rewards: Engage in fun challenges and quests, earning rewards that enhance your experience and status within the VIKITA community. Community Interaction: Collaborate with other players, participate in global events, and contribute to the evolution of the game's universe. Exclusive Features: Unlock special in-game content and bonuses that are available only to token holders, making your participation even more rewarding. With Vikita Metaversia, VIKITA aims to create a dynamic and entertaining environment that enhances both the gaming and investing experiences for its users. الموقع الرسمي: https://vikita.xyz/ اشتر VIKITA الآن!

توكنوميكس VIKITA (VIKITA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار VIKITA (VIKITA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 104.18K $ 104.18K $ 104.18K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 104.18K $ 104.18K $ 104.18K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00801098 $ 0.00801098 $ 0.00801098 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00010418 $ 0.00010418 $ 0.00010418 معرفة المزيد عن سعر VIKITA (VIKITA)

توكنوميكس VIKITA (VIKITA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس VIKITA (VIKITA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VIKITA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VIKITA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VIKITA، استكشف السعر المباشر لتوكن VIKITA!

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