سعر VIKITA (VIKITA)
سعر VIKITA (VIKITA) المباشر لليوم هو USD 0.001963. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.96M. يتم تحديث سعر VIKITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VIKITA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.25K
- تغيير سعر VIKITA خلال اليوم هو -16.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر VIKITA مقابل USD هو $ -0.000401915907972801 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VIKITA مقابل USD هو $ +0.0049253742 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VIKITA مقابل USD هو $ -0.0011181308 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VIKITA مقابل USD هو $ -0.003016470777343247 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000401915907972801
|-16.99%
|30 يوم
|$ +0.0049253742
|+250.91%
|60 يوم
|$ -0.0011181308
|-56.96%
|90 يوم
|$ -0.003016470777343247
|-60.57%
اكتشف أحدث تحليلات سعر VIKITA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-16.99%
-41.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VIKITA is not just a cryptocurrency; it's a whole meme experience that makes every investment fun and engaging. With this token, you not only get the chance to participate in cryptocurrency games but also become part of a global meme community. Upcoming Game: Vikita Metaversia In addition to its vibrant community and interactive elements, VIKITA will introduce an exciting new game, Vikita Metaversia. This game will be integrated into the VIKITA ecosystem and promises to offer: Immersive Gameplay: Dive into a rich, interactive world where meme culture and cryptocurrency come together in innovative ways. Unique Challenges and Rewards: Engage in fun challenges and quests, earning rewards that enhance your experience and status within the VIKITA community. Community Interaction: Collaborate with other players, participate in global events, and contribute to the evolution of the game's universe. Exclusive Features: Unlock special in-game content and bonuses that are available only to token holders, making your participation even more rewarding. With Vikita Metaversia, VIKITA aims to create a dynamic and entertaining environment that enhances both the gaming and investing experiences for its users.
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