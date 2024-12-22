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سعر VIKITA (VIKITA) المباشر لليوم هو USD 0.001963 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.96M . يتم تحديث سعر VIKITA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق VIKITA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.25K - تغيير سعر VIKITA خلال اليوم هو -16.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر VIKITA (VIKITA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر VIKITA مقابل USD هو $ -0.000401915907972801 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر VIKITA مقابل USD هو $ +0.0049253742 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر VIKITA مقابل USD هو $ -0.0011181308 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر VIKITA مقابل USD هو $ -0.003016470777343247 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000401915907972801 -16.99% 30 يوم $ +0.0049253742 +250.91% 60 يوم $ -0.0011181308 -56.96% 90 يوم $ -0.003016470777343247 -60.57%

تحليل سعر VIKITA (VIKITA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر VIKITA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00193054$ 0.00193054 $ 0.00193054 24 ساعة مرتفع $ 0.00249964$ 0.00249964 $ 0.00249964 عالية طوال الوقت $ 0.00801098$ 0.00801098 $ 0.00801098 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -16.99% تغير السعر (7 أيام) -41.57%

معلومات سوق VIKITA (VIKITA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: