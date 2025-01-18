سعر Viking Token (VIKI)
سعر Viking Token (VIKI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VIKI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Viking Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.83K
- تغيير سعر Viking Token خلال اليوم هو +16.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Viking Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Viking Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Viking Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Viking Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+16.07%
|30 يوم
|$ 0
|-40.51%
|60 يوم
|$ 0
|-62.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Viking Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.47%
+16.07%
+30.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Viking Swap 🔸 Bitcoin Aggregation Protocol Like other aggregator DEXs, Viking Swap uses similar functions. The features that distinguish Viking from other aggregator DEXs are; - Using the liquidity pools of Bitcoin DEXs - Bringing users into the Bitcoin ecosystem with various swap rewards - Unique platform features - Integration with emerging Bitcoin L2 technologies - Having a strong community 1) Swap and Earn VIKI: When you swap any trading pair, you earn VIKI Token. Reward Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 2) Swap and Burn VIKI - Deflationary Effect: When you swap any trading pair, you run the VIKI burn mechanism. Burn Mechanism: 1 STX = 1 VIKI 3) Platform Fee: Aggregator protocols deduct a certain fee from each swap. This guarantees the smooth operation and sustainability of the platform. Viking Swap charges a 1% fee on each transaction and rewards its users with VIKI in return.
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