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سعر Viking Token (VIKI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VIKI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Viking Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.83K - تغيير سعر Viking Token خلال اليوم هو +16.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Viking Token (VIKI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Viking Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Viking Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Viking Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Viking Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +16.07% 30 يوم $ 0 -40.51% 60 يوم $ 0 -62.37% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Viking Token (VIKI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Viking Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.47% تغير السعر (1يوم) +16.07% تغير السعر (7 أيام) +30.00%

معلومات سوق Viking Token (VIKI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: