احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر VELON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر VELON.

سعر Viking Elon (VELON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VELON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Viking Elon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.13K - تغيير سعر Viking Elon خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Viking Elon (VELON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Viking Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Viking Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Viking Elon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Viking Elon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.04% 30 يوم $ 0 -0.06% 60 يوم $ 0 -0.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Viking Elon (VELON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Viking Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) -0.01%

معلومات سوق Viking Elon (VELON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: