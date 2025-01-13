سعر Viking Elon (VELON)
سعر Viking Elon (VELON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VELON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Viking Elon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.13K
- تغيير سعر Viking Elon خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Viking Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Viking Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Viking Elon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Viking Elon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-0.06%
|60 يوم
|$ 0
|-0.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Viking Elon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
+0.04%
-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Viking Elon is a crypto project that builds Metaverse NFT-based game. Moreover, players could play to earn there. The nearest project’s plans include preselling in-game NFTs and launching the Viking Elon Game. Such a P2E game will be available on all devices. Moreover, users could mint and trade nonfungible tokens and enjoy a variety of gameplay such as refinement and reproduction. Also, this community-driven startup has issued $VELON altcoin with auto-staking rewards. Find more details about the coin in the next paragraph. VELON is a BEP20 (BSC) token with a 12% tax rate. Therefore, the coin contract charges each transaction with a twelve percent fee and reallocates it. Automatically, 4-5% goes to the existing token-holders. Another 3-4% goes to marketing and development purposes. Also, 2% goes to the liquidity pool on the PancakeSwap. The rest 1%, goes to the burning address. However, the primary utility value allows token-owners to play with other players, buy and sell lands and assets in The Viking Elon’s metaverse.
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