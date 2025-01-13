سعر VidyX (VIDYX)
سعر VidyX (VIDYX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VIDYX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VidyX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 500.32
- تغيير سعر VidyX خلال اليوم هو -9.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر VidyX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VidyX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VidyX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VidyX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.90%
|30 يوم
|$ 0
|-17.74%
|60 يوم
|$ 0
|+4.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VidyX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-4.85%
-9.90%
+8.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VIDYX - The future of Tradable Data Contracts ("TDC") on the blockchain
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