سعر VidifyAI (VIDAI)
سعر VidifyAI (VIDAI) المباشر لليوم هو USD 0.00209216. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 20.92K. يتم تحديث سعر VIDAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق VidifyAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 575.63
- تغيير سعر VidifyAI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر VidifyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر VidifyAI مقابل USD هو $ +0.0002848965 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر VidifyAI مقابل USD هو $ +0.0023361654 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر VidifyAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0002848965
|+13.62%
|60 يوم
|$ +0.0023361654
|+111.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر VidifyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VidifyAI: Revolutionizing Text to Video. Generate digitally brilliant Ai driven videos with text. Vidify is an AI model that makes high quality, realistic videos fast from text. It is a highly scalable and efficient transformer model trained directly on videos making it capable of generating physically accurate, consistent and eventful shots - directly on Telegram. With VidifyAI, producing breathtaking, high-definition videos has never been more seamless. From simple edits to intricate animations, VidifyAI takes care of it all, ensuring your content rises above the noise in a saturated digital space.
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