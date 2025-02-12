سعر Victory Gem (VTG)
سعر Victory Gem (VTG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر VTG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Victory Gem الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.98
- تغيير سعر Victory Gem خلال اليوم هو +1.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Victory Gem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Victory Gem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Victory Gem مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Victory Gem مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.28%
|30 يوم
|$ 0
|+20.25%
|60 يوم
|$ 0
|-6.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Victory Gem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
+1.28%
+14.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
VTG is a token on the Binance Smart Chain. You can earn VTG by playing competitive multiplayer games on nWayPlay, and in turn use VTG earned to buy NFTs that offer in-game utility. The first game to utilize VTG is Olympic Games Jam: Beijing 2022 (OGJ), a cross-play party game on Android and iOS, where up to 20 players compete in real-time through a series of chaotic mini-games until one champion emerges. Olympic Games Jam: Paris 2024 is under development and will also be using the VTG token to enable P2E functionality. Both Olympic Games Jam: Beijing 2022 and Olympic Games Jam: Paris 2024 are officially licensed from the International Olympic Committee (IOC).
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