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سعر Victory Gem (VTG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر VTG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Victory Gem الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.98 - تغيير سعر Victory Gem خلال اليوم هو +1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Victory Gem (VTG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Victory Gem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Victory Gem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Victory Gem مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Victory Gem مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.28% 30 يوم $ 0 +20.25% 60 يوم $ 0 -6.41% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Victory Gem (VTG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Victory Gem: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04579417$ 0.04579417 $ 0.04579417 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) +1.28% تغير السعر (7 أيام) +14.29%

معلومات سوق Victory Gem (VTG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: