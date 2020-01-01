توكنوميكس Victorai by Virtuals (VCTRAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Victorai by Virtuals (VCTRAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Victorai by Virtuals (VCTRAI) Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media. الموقع الرسمي: https://www.sportsaigents.com/ اشتر VCTRAI الآن!

توكنوميكس Victorai by Virtuals (VCTRAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Victorai by Virtuals (VCTRAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 299.63K $ 299.63K $ 299.63K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 299.63K $ 299.63K $ 299.63K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00212508 $ 0.00212508 $ 0.00212508 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00029962 $ 0.00029962 $ 0.00029962 معرفة المزيد عن سعر Victorai by Virtuals (VCTRAI)

توكنوميكس Victorai by Virtuals (VCTRAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Victorai by Virtuals (VCTRAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VCTRAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VCTRAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VCTRAI، استكشف السعر المباشر لتوكن VCTRAI!

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