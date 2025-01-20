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سعر Victorai by Virtuals (VCTRAI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 646.20K . يتم تحديث سعر VCTRAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Victorai by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.85K - تغيير سعر Victorai by Virtuals خلال اليوم هو -35.51% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Victorai by Virtuals (VCTRAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Victorai by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000355849462298112 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Victorai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Victorai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Victorai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000355849462298112 -35.51% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Victorai by Virtuals (VCTRAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Victorai by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00100205$ 0.00100205 $ 0.00100205 عالية طوال الوقت $ 0.00212508$ 0.00212508 $ 0.00212508 تغير السعر (1 ساعة) -6.40% تغير السعر (1يوم) -35.51% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Victorai by Virtuals (VCTRAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: