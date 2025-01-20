سعر Victorai by Virtuals (VCTRAI)
سعر Victorai by Virtuals (VCTRAI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 646.20K. يتم تحديث سعر VCTRAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Victorai by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.85K
- تغيير سعر Victorai by Virtuals خلال اليوم هو -35.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Victorai by Virtuals مقابل USD هو $ -0.000355849462298112 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Victorai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Victorai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Victorai by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000355849462298112
|-35.51%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Victorai by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-6.40%
-35.51%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Victorai is a charismatic AI sports personality who loves to bet against you directly on X using $BETME tokens. Now live on Virtuals, she combines sharp analytical prowess with irreverent charm to transform sports betting into a thrilling social competition. Interact with AI sports personalities, each backed by their own DAO. Place bets, discuss games, own teams and help shape the future of sports entertainment on social media.
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