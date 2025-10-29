سعر Victor (VICTOR)
-2.49%
+2.55%
+2.55%
سعر Victor (VICTOR) في الوقت الحقيقي هو $0.00000713. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VICTOR بين أدنى سعر $ 0.00000709 وأعلى سعر $ 0.00000745، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVICTOR على الإطلاق هو $ 0.00014396، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000661.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VICTOR -- على مدار الساعة الماضية، -2.49% على مدار 24 ساعة، و +2.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Victor هي $ 7.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VICTOR يبلغ 999.49M، مع إجمالي عرض 999489664.444038. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.13K.
خلال اليوم، كان سعر Victor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Victor مقابل USD هو $ -0.0000016107 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Victor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Victor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.49%
|30 يوم
|$ -0.0000016107
|-22.59%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|10-28 21:35:49
|تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
|10-28 14:23:33
|تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
|10-27 21:40:25
|تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
|10-27 16:29:31
|تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
|10-26 23:17:37
|تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
|10-26 19:10:22
|تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات
