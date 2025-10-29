معلومات سعر Victor (VICTOR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000709 $ 0.00000709 $ 0.00000709 24 ساعة منخفض $ 0.00000745 $ 0.00000745 $ 0.00000745 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000709$ 0.00000709 $ 0.00000709 24 ساعة مرتفع $ 0.00000745$ 0.00000745 $ 0.00000745 عالية طوال الوقت $ 0.00014396$ 0.00014396 $ 0.00014396 أدنى سعر $ 0.00000661$ 0.00000661 $ 0.00000661 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) +2.55% تغير السعر (7 أيام) +2.55%

سعر Victor (VICTOR) في الوقت الحقيقي هو $0.00000713. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول VICTOR بين أدنى سعر $ 0.00000709 وأعلى سعر $ 0.00000745، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـVICTOR على الإطلاق هو $ 0.00014396، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000661.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير VICTOR -- على مدار الساعة الماضية، -2.49% على مدار 24 ساعة، و +2.55% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Victor (VICTOR)

القيمة السوقية $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.13K$ 7.13K $ 7.13K إمداد دورة التداول 999.49M 999.49M 999.49M إجمالي العرض 999,489,664.444038 999,489,664.444038 999,489,664.444038

القيمة السوقية الحالية لـ Victor هي $ 7.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ VICTOR يبلغ 999.49M، مع إجمالي عرض 999489664.444038. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.13K.